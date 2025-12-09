Рид и Амбрулявичюс рассказали, как готовились к нынешнему успешному сезону

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс рассказали, как готовились к текущему сезону.

– Меняли ли вы подготовку к нынешнему олимпийскому сезону?

Рид: Конечно, мы начали готовиться намного раньше, чем когда-либо. Обе программы были готовы до июня, хотя обычно мы ставим всё только в июле. А сейчас были вынуждены в это время уже начать активно кататься. То есть начали готовиться сильно заранее.

Амбрулявичюс: Мы были полностью сосредоточены всё это время. Был план, и мы его придерживались на все 100%. Подготовка была серьёзной – и физически, и ментально. И, думаю, именно это позволило нам чувствовать себя гораздо увереннее в сезоне, — сказали Рид и Амбрулявичюс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.