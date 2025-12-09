Скидки
«Благодарна, что президент предоставил гражданство». Эллисон Рид — о литовском паспорте

«Благодарна, что президент предоставил гражданство». Эллисон Рид — о литовском паспорте
Комментарии

Фигуристка Эллисон Рид, выступающая в танцах на льду, рассказала об эмоциях от получения литовского паспорта, позволяющего ей выступить на Олимпиаде-2026.

– Для вас это не стало неожиданностью, но все мы очень рады, что вы (обращается к Эллисон. – Прим. «Чемпионата») получили литовский паспорт. Что для вас значит первое участие в Олимпийских играх вместе?
Рид: Это честь. Я была невероятно благодарна, что наш президент предоставил мне гражданство. Мы так много работали ради этого, и я очень благодарна за возможность поучаствовать в Олимпиаде, ведь это мечта каждого спортсмена. Раньше я была слабым звеном, потому что мы уже дважды пробовали попасть на Игры, но из-за разных обстоятельств не получалось. Поэтому я очень счастлива, что теперь мы можем пройти через олимпийский опыт вместе, — сказала Рид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

