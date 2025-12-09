Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Мы же все творческие ранимые личности». Ветлугин — о негативных комментариях в соцсетях

«Мы же все творческие ранимые личности». Ветлугин — о негативных комментариях в соцсетях
Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, как переживал негативные комментарии, которые видел о себе в интернете.

— Ты недавно удалился из соцсетей. Насколько сейчас ты активен?
— Наверное, редко. В принципе, при возможности могу пообщаться вот так с журналистами, что-то рассказываю. Для такого формата общения я открыт. Публиковать самому… Мне даже некуда это выкладывать. Но я сейчас нахожусь в фазе размышлений о том, чтобы появилась вновь прямая связь со зрителем.

— Негативные комментарии раньше напрягали?
— Ну да, я говорил об этом. Мы же все творческие ранимые личности, которые упахиваются каждый день на льду, чтобы потом прочитать комментарии человека, которому не понравилось то, что ты изобразил. Это просто негативные эмоции вызывает. Ты не понимаешь: а ты-то что сделал? Ты меня тренировал, проходил со мной этот путь? Нет. Все ребята, конечно, ждут должной оценки проделанной работы, потому что все работают, все пашут с утра до вечера. Мы же в том числе для зрителей это делаем, чтобы подарить эмоции, а на выходе получаем порой плохие комментарии, – приводит слова Ветлугина Sport24.

