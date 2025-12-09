Рид и Амбрулявичюс: хотим изменить установку, что на ОИ нужно входить с лучшей программой

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, выступающие в танцах на льду, прокомментировали популярное мнение о том, что программа фигуриста, которую он исполняет в олимпийский сезон, должна быть лучшей в его карьере.

«Я бы хотела изменить такую установку. Многие действительно входят в олимпийский сезон с мыслью: «Это должна быть моя лучшая программа за карьеру». Но лично мы готовимся к каждому сезону с желанием именно для него сделать лучшую программу, лучшую музыку, лучший выбор. Мы относимся к каждому сезону как к олимпийскому, потому что никогда не знаешь, когда закончишь кататься. Мы хотим показывать программы, которые раскрывают нас не только как спортсменов, но и, что самое главное, как людей. Думаю, здесь я могу сказать за нас обоих – в этом году обе программы отлично нам подходят. Мы очень их любим», — сказали Рид и Амбрулявичюс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.