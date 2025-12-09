Рид и Амбрулявичюс ответили, планируют ли они попасть в топ-5 Олимпийских игр в Милане

Бронзовые призёры чемпионата Европы — 2024 литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос, планируют ли войти в пятёрку сильнейших на предстоящей Олимпиаде в Милане.

«Понимаете, ещё несколько месяцев назад мы вообще не знали, поедем ли на Олимпиаду. В прошлом году, да и на протяжении всего нашего совместного пути, мы не знали, получит ли Эллисон паспорт. А когда она получила, мы столкнулись с другой проблемой – нам пришлось проходить через квалификацию.

Что касается грядущей Олимпиады – мы не фокусируемся на месте. Мы каждый раз выходим с единственной целью – показать лучшее, на что мы сейчас способны, и выразить себя через нашу программу. Для нас фигурное катание – это искусство, а не только спорт. Если думать только о том, что именно эта программа должна быть лучшей в твоей карьере, то будешь ограничивать себя. Так что в этом году мы решили и, так сказать, поставили цель на Олимпиаду – просто быть там собой, хорошо показать то, что нам нравится. Поэтому мы и выбрали подходящую музыку, которая поможет нам в этом раскрыться», — сказали Рид и Амбрулявичюс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.