«Должно быть движение вперёд». Рид и Амбрулявичюс — о необходимости улучшений к ОИ-2026

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс, выступающие в танцах на льду, рассказали, видят ли они необходимость в том, чтобы что-либо улучшить в своём катании перед Олимпийскими играми — 2026.

– Как вы думаете, нужно ли вам что-то улучшить перед Олимпиадой? Вы уже получаете хорошие баллы, устраивают ли они вас или стоит подтянуть техническую часть, презентацию?

Амбрулявичюс: Всегда есть небольшие корректировки, которые хочется сделать. Также всегда существует, что улучшить – где-то толчок, где-то поворот, где-то движение должно лучше отражать музыку или сюжет. Наверное, никогда не будет момента, когда мы скажем: «Так, достаточно». В паре всегда должно быть движение вперёд.

Рид: Да, я думаю, у нас обоих одна цель – уходить после каждого тренировочного дня, каждого соревнования, каждого выступления с ощущением, что мы сделали что-то лучше, чем было до этого. После соревнований мы всегда анализируем: «Вот это было отлично, а вот это нам нужно поправить». Мы отмечаем маленькие детали: взгляд здесь, рука там. Это может показаться неважным, но в итоге в танце только благодаря ним всё складывается, и программа по-настоящему оживает, — сказали Рид и Амбрулявичюс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.