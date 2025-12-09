Рид и Амбрулявичюс: мы рады, что Фурнье Бодри и Сизерон нашли друг друга

Бронзовые призёры чемпионата Европы — 2024 литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс прокомментировали тенденцию возобновления карьеры некоторыми спортсменами, выступающими в танцах на льду, а также заявили, что рады созданию нового танцевального дуэта между Лоранс Фурнье Бодри и Гийомом Сизероном.

– Что думаете о тенденции возвращения в танцы на льду многих пар перед Олимпийским сезоном? Например, Гийом и Лоранс, брат и сестра Шибутани. Теперь это новые соперники для вас?

Рид: Нет, совсем нет. Каждый раз, выходя на лёд, мы думаем о них только как о друзьях. Да, мы участвуем вместе в соревнованиях, но это в первую очередь наши коллеги по команде. С ними очень приятно тренироваться. Они вдохновляют нас. И мы всегда даём друг другу импульс, заряжаем друг друга энергией. Да, в общем, у нас правило: мы не соперники – мы всегда друзья. Мы рады, что Лоранс и Гийом нашли друг друга. Они не только прекрасные фигуристы, но и прекрасные люди. Мы очень рады за образование их пары. А что касается Шибутани, то все просто рады их возвращению. Мы тренировались вместе с ними на одном льду, когда только встали в пару с Саулюсом, так что желаем им всего наилучшего.

Амбрулявичюс: У каждой пары свой путь – кто-то хочет его закончить, а другие – возобновить. Если пары почувствовали, что готовы показать миру больше хорошего катания и вернулись, то это отлично. Нас это тоже вполне устраивает. Фигурное катание – это очень маленькое сообщество. Поэтому мы все должны поддерживать друг друга, — сказали Рид и Амбрулявичюс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.