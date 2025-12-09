Скидки
«Хочу сохранить молчание». Тарасова — о планах Плющенко прекратить работу с Костылевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о планах Евгения Плющенко завершить тренерскую работу с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой.

— Ситуация с Костылевой? Не хочу влезать в эти отношения. Плющенко и Костылева работали, причём работали хорошо. Как это посередине сезона теперь расходиться? Я не знаю, из-за чего всё там происходит: из-за мамы, папы или чего-то ещё. Я всё это не видела, и сама там не присутствовала, поэтому хочу сохранить молчание.

— Но Евгений Плющенко сказал, что вы ему дали совет, благодаря которому он решился на переговоры по Костылевой.
— Он со мной не разговаривал. Плющенко мне не звонил. Я в этом не участвую. В разгар сезона их дело — работать и всё, — приводит слова Тарасовой Sport24.

«У нас очень сложная ситуация». Плющенко — о сотрудничестве с Костылевой
