«Мы сами разгоняем эту историю». Роднина — о том, что Россию не любят в мире

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос о восприятии России в мире, отметив, что много негатива идёт от самих россиян.

— Есть мнение, что Россию не любят в мире.

— Мне сесть и плакаться или что?

— Вы согласны с этим мнением?

— У нас с разными странами исторически разные взаимоотношения: с кем-то у нас были конфликты, например.

— То есть утверждать, что Россию не любят в мире — нельзя?

— Мне кажется, мы сами во многом разгоняем эту всю историю. Имею в виду в том числе журналистов, — приводит слова Родниной Sport24.