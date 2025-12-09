«Многое будет решать политическое влияние». Бетина Попова — о ситуации в танцах на льду

Российский хореограф и бывшая фигуристка Бетина Попова высказалась о нынешней конкуренции в зарубежных танцах на льду и потенциальном итоговом раскладе предстоящих Олимпийских игр в Милане.

«Танцы на льду в этом сезоне очень интересные расклады делают. Каждый этап с какой-то сенсацией, мини-скандалом. Мне кажется, что мировой топ понятен и очевиден. Всё решаться будет на самих Олимпийских играх. Очевидная уже тенденция в этом сезоне, что будет много махинаций с судейством, это уже скрывать даже сложно. Многое будет решать политическое влияние, как договорятся судьи между собой. И вот даже несмотря на то что в финале Гран-при канадцы достаточно чисто откатались в произвольной программе, их опустили под британскую пару, которая объективно по скольжению, по каким-то другим аспектам, как скатанность и так далее, уступает канадцам, хотя по компонентам они оказались на одном уровне. Вот это говорит о том, что не всё будут решать прокаты.

Предполагаю, что такая же ситуация будет на Олимпиаде, потому что дуэтов много, до возвращения Гийома Сизерона все плюс-минус понимали, кто на какой позиции окажется. Всё было поделено между собой. А Гийом вернулся и немного испортил всю эту картину, где у всех всё было понятно, кто где.

Поэтому сейчас каждый решил максимально включиться в борьбу. И американцам будет сложно бороться с Гийомом. Это даже в финале было видно, потому что технически, даже с двумя дедакшенами, он оказался чуть выше. И канадцам будет тяжело оказаться на третьей позиции, хотя в прошлом сезоне, я уверена, что они рассчитывали и на золото Олимпийских игр», — приводит слова Поповой Sport24.