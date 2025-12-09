Алина Загитова: приняла позицию, что никогда не буду фотошопить себя

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём отношении к редактированию фотографий в социальных сетях.

«Я насмотрюсь на какую-то идеальную картинку в запрещённой социальной сети или вообще в соцсетях – и я, знаете, там сравнивала себя, вот она почему такая, а я такая. Потом с течением времени я поняла, что мы выбираем только самый идеальный ракурс, самую идеальную фотку, и некоторые в основном фотошопят свои фотографии. Поэтому я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя.

Мы такие, какие мы есть. Мы можем заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, все будет на своих местах. Понятно, что для кого-то ты будешь толстой, для кого-то худой, у всех свои стандарты красоты. И некоторые не понимают – блондинки не понимают брюнеток, брюнетки не понимают блондинок. Мы сейчас живём в таком социуме, что ты не поймёшь, какой стандарт красоты. И я думаю, что даже не надо к нему стремиться, потому что у каждого своя изюминка есть», — сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».