Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова: приняла позицию, что никогда не буду фотошопить себя

Алина Загитова: приняла позицию, что никогда не буду фотошопить себя
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём отношении к редактированию фотографий в социальных сетях.

«Я насмотрюсь на какую-то идеальную картинку в запрещённой социальной сети или вообще в соцсетях – и я, знаете, там сравнивала себя, вот она почему такая, а я такая. Потом с течением времени я поняла, что мы выбираем только самый идеальный ракурс, самую идеальную фотку, и некоторые в основном фотошопят свои фотографии. Поэтому я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя.

Мы такие, какие мы есть. Мы можем заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, все будет на своих местах. Понятно, что для кого-то ты будешь толстой, для кого-то худой, у всех свои стандарты красоты. И некоторые не понимают – блондинки не понимают брюнеток, брюнетки не понимают блондинок. Мы сейчас живём в таком социуме, что ты не поймёшь, какой стандарт красоты. И я думаю, что даже не надо к нему стремиться, потому что у каждого своя изюминка есть», — сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».

Материалы по теме
Фото
Алина Загитова показала фотографии в необычном образе. Она обрезала чёлку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android