Рид и Амбрулявичюс прокомментировали возвращение многих танцоров в олимпийском сезоне
Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс заявили, что поддерживают решение некоторых танцоров на льду вернуться на соревнования в олимпийский сезон.

– То есть для вас это не проблема? Хотя вы соревновались всё четырёхлетие, ждали паспорта, боролись за место на Олимпиаде, за медали. А некоторые пары выходят только в олимпийский сезон и просто сразу на всё это претендуют.
Рид: Каждый выбирает сам, как поступить. Мы оба бросали фигурное катание в определённый момент нашей карьеры и в итоге возвращались. Я помню, что ушла и быстро поняла, что буду жалеть, если не попробую снова. Не буду говорить за Саулюса, но, думаю, у него возникало похожее чувство.
Амбрулявичюс: У меня была немного другая история. Я ушёл по другим причинам. Но потом получил шанс попробовать себя в новой роли, найти себя в паре с человеком, с которым нам захочется идти одним путём и попробовать добиться целей вместе. Исследование самого себя и полная отдача – то, ради чего и живут люди. И если кто-то голоден до фигурного катания, у кого-то появляется желание вернуться, почему бы не сделать это? Мы можем только поддержать и порадоваться за них. В конце концов, все стараются сделать всё возможное для достижения результата. И если у кого-то из вышедших пар это получится, – мои поздравления, — сказали Рид и Амбрулявичюс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.

