Главная Фигурное катание Новости

«Посмотри, какая ты жирная». Алина Загитова раскрыла, из-за чего всегда комплексовала

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что раньше имела комплексы из-за больших щёк.

«Я тоже проходила моменты, когда мне не нравилась моя внешность, хотела всё исправить. Думала, вырасту, пойду к косметологу, всё себе переделаю. Слава богу, что этого не случилось, я могу так сказать. Потому что в любом случае сейчас меня воспринимают как 15-летнюю девочку – всё ещё ту – и говорят: «Господи, она всё переделала себе!»

Да, я поставила брекеты, потому что не нравились мне мои зубы. Но я не вижу ничего в этом такого, это никакая не хирургия, ничего. Ни для кого не секрет, что если ты ставишь брекеты, то у тебя меняются черты лица. Плюс ко всему убирается припухлость.

Вот я всегда комплексовала из-за своих щёк. Ну и плюс ко всему мне это навязывали мои тренеры. То есть это с детства прям идёт: «Вот это у тебя щёки, посмотри, какая ты жирная». Это есть в детском юношеском спорте. Не все понимают, что это детская припухлость, это всё поменяется. Даже в этом была моя изюминка. Я, наоборот, сейчас хочу себе щёки, на самом деле. Поэтому тут на вкус и цвет, как говорится», — сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».

