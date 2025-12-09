Скидки
«Близко не подпустили бы». Попова — о призах российских танцоров на международных стартах

«Близко не подпустили бы». Попова — о призах российских танцоров на международных стартах
Комментарии

Российский хореограф и бывшая фигуристка Бетина Попова высказала мнение о том, что российские танцоры на льду не были бы способны бороться за призовые места в случае допуска до международных стартов.

— Если бы российские танцоры сейчас были на международной арене, могли бы они бороться за места в тройке?
— К сожалению, мне кажется, к тройке их даже близко не подпустили бы, потому что всё равно танцы — это про восприятие судьями, и, конечно, не имея давнего опыта и какого-то конкретного места в международной иерархии в танцах на льду, нашим танцорам было бы сложно возвращаться. Хотя пары у нас, конечно, очень интересные, и мы все ждём, когда сможем увидеть их на международной арене, — приводит слова Поповой Sport24.

