«Понимала, что могут засмеять». Загитова высказалась о работе ведущей на ТВ
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о сложностях в период, когда начинала работать ведущей на телевидении.

«Сложный период в жизни каждого спортсмена. Это мне повезло, что в 17 лет как бы пошла в новую для себя профессию. Есть виды спорта, которыми занимаются до 30, до 40, они всю эту жизнь жили одни делом, потом наступает момент «а что дальше делать?»

Огромная благодарность Первому каналу, что дали мне возможность такую – попробовать себя в роли ведущей. Это для меня новый опыт.

Тут надо понимать, что 17-летняя девочка, у которой вообще не было опыта телевидения – всю свою осознанную жизнь я каталась и ничего не говорила. Говорила через движения, для меня это намного проще. Даже сейчас сказать именно движениями, жестами намного проще. И что самое интересное, люди меня поймут.

Параллельно с проектом занималась с педагогом. Но, естественно, люди именно телевидения не сразу становились такими мастодонтами в этом. Естественно, у кого-то были переживания, ошибки. Ну как ошибки… Это не ошибки, это опыт. То есть через этот опыт абсолютно все проходят, и надо это понимать.

На тот момент я даже боялась идти в кадр. То есть до такой степени себя накрутила, что боялась идти в кадр и что-либо сказать. Вот любое слово – понимала, что могут засмеять. Опять же, это флешбеки из детства», –сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».

