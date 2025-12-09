«Олимпиада — особый опыт». Танцорша Рид — о медальных планах на нынешний олимпийский сезон

Литовская фигуристка Эллисон Рид рассказала, есть ли у неё и её партнёра в танцах на льду, Саулюса Амбрулявичюса, планы на завоевание конкретной медали в текущем сезоне.

— В этом сезоне Олимпиада – главное соревнование? Или для вас, возможно, это будет чемпионат Европы? Два года назад вы показали там отличный результат.

Рид: Мы выходим на каждый старт с мыслью, что он сейчас самый важный. Не бывает менее значимых соревнований, о которых мы подумаем: «Ох, тут не так важно, как мы выступим». Конечно, Олимпиада – особый опыт, отличающийся от выступлений на чемпионатах мира или Европы. Но думаю, каждый старт сезона требует от нас максимум концентрации. Поэтому мы воспринимаем его так, что в моменте это самая важная вещь, которая существует в мире.

– То есть цели повторить бронзу или, может быть, взять серебро на Европе, нет?

Рид: Мы правда оба считаем, идя на соревнования, никогда не надо думать о местах, медалях, оценках. Для нас особенно важно уйти со льда, зная, что мы сделали всё возможное в этот конкретный день – выложились, откатались, оставили всех себя на льду. И тогда хороший результат – это награда за работу и удовольствие, --сказала Рид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.