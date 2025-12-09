Скидки
«Как лошадь зашторенная шла». Алина Загитова — о своей карьере до Олимпийских игр — 2018

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как погружалась в образы на льду до успеха на Олимпиаде-2018.

«Я была одна на льду – это была моя отдушина. Погружалась в процесс, не видя других людей, показывала яркость, индивидуальность. Теперь понимаю, почему у меня получалось достаточно ярко отыгрывать разные образы.

Какое-то время я занималась в Альметьевске, даже мыслей о победах не было. Наверное, из-за каких-то слов тренера, который мог унизить, сказать, какая ты некрасивая, неспособная, неталантливая, что с тебя взять. Тебе до Олимпиады как до Китая пешком. Я всегда смеюсь, вспоминая это. Я дошла до Кореи.

Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. До этого занималась любимым делом, отдавала всю себя, не было никаких хобби. Я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела», – сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».

Комментарии
