Загитова — об общении со сверстниками: я всегда выделялась, хотя этого не замечала

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о сложностях в общении со сверстниками в подростковом возрасте.

«Я всегда хотела быть в компании. Видела, что класс, в основном, да мне кажется, и сейчас такое есть, разделяется на несколько коалиций: отличники, красивые, ну и вот застенчивые. Мне всегда хотелось быть частью компании, это в том числе не только и про школу, и про спорт.

Но так сложилось, что никуда почему-то нигде я не приживалась. Ни с кем у меня не получалось ловить вот тот коннект. Поэтому во взрослой жизни как бы поняла, что, во-первых, я была очень скованной, зажатой, скромной. Но, с другой стороны, поняла, что и одна могу. То есть если у меня есть близкие, родные… Мне самой с собой очень даже хорошо (улыбается). Это и в плюс, и в минус, тут можно по-разному интерпретировать.

Но на тот момент, конечно, я была очень… Хотелось сжаться до размеров маленькой мышки и ходить с низкой головой, чтобы меня никто не видел, не дай бог, меня кто-то заметит. Я держала всё в себе. Потом, наверное, лет в 19 рассказывала это всё маме, у нас хорошие отношения, о глубоких темах мы разговариваем. Она говорит: «Представляешь, у меня так же было».

Просто тут надо понимать, что… Она говорит, я всегда выделялась, хотя этого как бы не замечала. Потом как бы провела параллель, что все люди, которые отличаются, всех людей, которые не понимают, сразу становятся изгоями. К сожалению, есть такой момент в нашем обществе. Просто ты особенный. Ну, всё», – сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».