Алина Горбачёва объяснила снятие с чемпионата России — 2026

Алина Горбачёва объяснила снятие с чемпионата России — 2026
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва заявила, что не выступит на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге из-за травмы.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и внимание, спасибо, что переживаете и ждёте меня. К огромному сожалению, вынуждена пропустить ЧР-2026 из-за травмы. Мне очень грустно и тяжело, потому что я мечтала выступить на этом чемпионате и сделала всё, что могла, но судьба распорядилась иначе», — написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Чемпионат России 2026 года состоится с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге. Ранее появились списки участников турнира.

