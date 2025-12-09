«Есть разделение между ним и остальными». Фернандес — о рекордах Малинина

Бронзовый призёр Олимпиады в Пхенчхане, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по фигурному катанию испанец Хавьер Фернандес прокомментировал успехи двукратного чемпиона мира по фигурному катанию американца Ильи Малинина, на днях выигравшего финал Гран-при ISU.

Малинин установил на минувшем турнире два значимых рекорда: он первым в мире исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков, а также набрал наивысший балл за произвольную программу (238,24).

«Это просто безумие, настоящее безумие. Техника — это то, что делает его особенным, те технические элементы, которыми он владеет, четверные прыжки. Он делает их с такой лёгкостью… Такое ощущение, будто ему это ничего не стоит. Исполнение — вот что действительно выделяет катание Ильи. Это единственный человек прямо сейчас в мире, способный делать такое количество четверных прыжков в одной программе.

Если говорить об артистической составляющей, этим фигурист пока не выделяется. Он пока довольно базовый в этом плане. Это не плохо, но да, он этим не выделяется. Если говорить об этом последнем мировом рекорде, за компоненты, так мы называем артистическую часть, он получил лишь 90 баллов. Например, Юдзуру Ханю или я получали за хорошо исполненную программы 96, 98, 100 баллов. Но этот фигурист ещё молод, думаю, что ещё может хорошо улучшиться в этом аспекте.

Есть большое разделение между ним и остальными. В моё время, когда я только начинал соревноваться среди взрослых, когда у меня ещё не было особого уровня, было много фигуристов, каждый из которых в чём-то был лучше, они вместе находились в топе. Один был прекрасен в артистизме и это приносило ему много баллов, другой был хорош, как Илья, в технике — и всё равно был высоко. Всегда собиралась неплохая группа из пяти—шести человек, каждый мог выиграть в любой момент.

Сейчас не хватает момента борьбы или незнания, кто выиграет, особенно потому что Илья стабилен в технике, если он всё выполняет, его практически невозможно обыграть. Нет ни одного фигуриста на данный момент, который в случае, если Илья хорошо катается, сможет его обойти», — приводит слова Фернандеса AS.