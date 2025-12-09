Рид и Амбрулявичюс: Фурнье Бодри и Сизерон — прекрасные фигуристы, но всё ещё новая пара

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс оценили свои шансы на золотую медаль на чемпионате Европы, включая победу над новым дуэтом Лоранс Фурнье Бодри и Гийомом Сизероном.

– Но в сезоне вы в какой-то момент уже оказывались сильнее Лоранс и Гийома, Шарлен и Марко. Все они из Европы, так что в этом случае вы даже можете претендовать на победу на европейском первенстве.

Рид: Конечно, такие мысли бывают. Но мы обошли Гийома в Анже (в ритм-танце. – Прим. «Чемпионата»), лишь на первом международном соревновании для их пары с Лоранс. Они тогда только начали кататься. Это прекрасные фигуристы, вне всяких сомнений, но всё ещё новая пара. Шарлен и Марко уступили нам тоже на своём первом старте в сезоне.

Амбрулявичюс: Сезон всё ещё идёт. Каждое соревнование привносит в него что-то своё. Мы просто сделаем всё, что можем, а остальное – как будет, так будет, — сказали Рид и Амбрулявичюс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Соней Касаткиной.