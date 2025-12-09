«Немецкие врачи настаивают на оперативном вмешательстве». Федченко — о травме Горбачёвой

Тренер Софья Федченко рассказала, когда её ученица бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва получила травму из-за которой снялась с чемпионата России — 2026.

«Алина получила травму ещё перед этапом Гран-при в Москве, как бы странно это ни звучало, споткнулась на кросс-ролле на раскатке. Колено немного беспокоило, но не сильно. Сделали обследование, врачи не выявили ничего серьёзного, разрешили тренироваться. Постепенно становилось хуже, Алина тренировалась и выступала на обезболивающих.

Через некоторое время после этапа в Омске стало уже невыносимо. Снова сделали МРТ и консультации с разными специалистами, единого мнения нам получить не удалось. Тогда я отправила снимки в Германию. Немецкие врачи сошлись на одной проблеме, настаивают на оперативном вмешательстве. Скоро мы полетим на очную консультацию, после этого будем принимать решение», — приводит слова Федченко Sport24.