Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Немецкие врачи настаивают на оперативном вмешательстве». Федченко — о травме Горбачёвой

«Немецкие врачи настаивают на оперативном вмешательстве». Федченко — о травме Горбачёвой
Комментарии

Тренер Софья Федченко рассказала, когда её ученица бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва получила травму из-за которой снялась с чемпионата России — 2026.

«Алина получила травму ещё перед этапом Гран-при в Москве, как бы странно это ни звучало, споткнулась на кросс-ролле на раскатке. Колено немного беспокоило, но не сильно. Сделали обследование, врачи не выявили ничего серьёзного, разрешили тренироваться. Постепенно становилось хуже, Алина тренировалась и выступала на обезболивающих.

Через некоторое время после этапа в Омске стало уже невыносимо. Снова сделали МРТ и консультации с разными специалистами, единого мнения нам получить не удалось. Тогда я отправила снимки в Германию. Немецкие врачи сошлись на одной проблеме, настаивают на оперативном вмешательстве. Скоро мы полетим на очную консультацию, после этого будем принимать решение», — приводит слова Федченко Sport24.

Материалы по теме
Алина Горбачёва объяснила снятие с чемпионата России — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android