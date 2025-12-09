Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева стала ведущей «Новой песни года — 2025»

Камила Валиева стала ведущей «Новой песни года — 2025»
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева стала одной из ведущих шоу «Новая песня года». Об этом она сообщила, опубликовав фотографии со съёмок в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Напомним, Камила Валиева участвовала в «Новой песне года — 2024». Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начался с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года. После 25 декабря 2025 года фигуристка получит право выступать на соревнованиях.

Осенью 2025 года стало известно, что Валиева прекратила сотрудничество со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе и после возобновления карьеры будет работать со Светланой Соколовской.

Материалы по теме
Леонова: Валиева будет главной конкуренткой Петросян
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android