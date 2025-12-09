Камила Валиева стала ведущей «Новой песни года — 2025»

Российская фигуристка Камила Валиева стала одной из ведущих шоу «Новая песня года». Об этом она сообщила, опубликовав фотографии со съёмок в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Напомним, Камила Валиева участвовала в «Новой песне года — 2024». Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начался с 25 декабря 2021 года. Она имела право вернуться к официальным тренировкам с 25 октября 2025 года. После 25 декабря 2025 года фигуристка получит право выступать на соревнованиях.

Осенью 2025 года стало известно, что Валиева прекратила сотрудничество со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе и после возобновления карьеры будет работать со Светланой Соколовской.