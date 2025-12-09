Трусова рассказала, поехала ли бы она на Олимпиаду в Милане в качестве журналиста

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, поехала ли бы она на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) в качестве журналиста.

– Поехала бы освещать Олимпиаду в Милан, будь такая возможность?

– Конечно. У меня никакой сложности с поездками нет, единственное, мне нужен всегда плюс один билет, потому что едет ещё один человек, который будет помогать и сможет побыть с ребёнком, когда я работаю. Оставлять его до года с кем-то другим не хочу, – приводит слова Трусовой ОКР.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын Михаил.