«Новый лингвистический шедевр». Рабинер — о словах Загитовой про «лошадь зашторенную»

Известный журналист и писатель Игорь Рабинер отреагировал на высказывание олимпийской чемпионки 2018 года российской фигуристки Алины Загитовой в её новом интервью о том, что во время подготовки к Олимпиаде она была как «лошадь зашторенная».

«Новый лингвистический шедевр Алины Загитовой: «Лошадь зашторенная»! — написал Рабинер в социальных сетях.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Этим летом Загитова провела в Санкт-Петербурге несколько показов своего ледового шоу «Ассоль», созданного по мотивам сюжета «Алых парусов» Александра Грина. В шоу приняли участие Алексей Ягудин, Евгения Медведева, которая сыграла роль антагониста главной героини, Владимир Морозов и другие звёзды из мира фигурного катания. Загитова выступила в качестве продюсера шоу, а также исполнила в постановке главную роль.

