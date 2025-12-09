Светлана Журова: Украина не отменит участие Петросян и Гуменника на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова заявила, что жалобы Украины не помешают российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику принять участие в Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Украинцы припозднились с жалобами по поводу участия российских фигуристов в Олимпиаде. Петросян и Гуменник получили нейтральный статус, уже отобрались на турнир, получили одобрение и приглашение от МОК.

Сейчас бессмысленно протестовать, Украина не отменит участие наших фигуристов. Она просто выступает уже из вредности. Они же должны отработать антироссийскую повестку. Раз русских куда-то допустили, значит, надо выступить против этого. У них такая задача, реагируют как по методичке», – приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».