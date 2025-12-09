«Бывает всякое, ничего страшного». Губерниев — о словах Загитовой про «зашторенную лошадь»

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о словах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой про «зашторенную лошадь».

— Это досадная оговорка, хочу сказать, что бывает такое у публичных персон. Конечно, знаем, что на глазах не шторы, а шоры. И в данной ситуации метафора, может быть, не самая удачная у Алины. Но будем считать, что она оговорилась. А вообще всем хочу пожелать, спортсменам тоже, читать книги, ходить в театры, как-то развиваться, чтобы пополнялся словарный запас. И чтобы в дни сомнений, в дни тягостных раздумий для Алины Загитовой и для всех нас была только одна поддержка и опора, как сказал страстный поклонник фигурного катания: «О, великий и могучий русский язык!» Поэтому здесь, честное слово, иного и не скажешь.

— Алина признавалась, что когда начинала карьеру ведущей, боялась сказать лишнее слово и ошибиться — и вот опять…

— А теперь не боится. Я огромный фанат, в восторге от Алины Загитовой, она лучшая в профессии среди нас. И бывает всякое, ничего страшного. Нужно только продолжать развиваться. И в данном случае быть не зашоренной лошадью или не зашторенной, а наоборот — лёгкой лошадкой скакать вот по этому лужочку, травку пощипывать, понимаете? Но всегда нужно быть готовым к тому, что найдется свой Морис-мустангер, который накинет лассо на гнедую кобылу, приручит её и подарит Луизе Пойндекстер. Поэтому всем русская литература и всем литература мировая! Думаю, у Алины Загитовой, как у корабля «Прогресс», который несёт космонавтов в космос уверенно и надёжно, хорошее будущее.

Я ей рекомендовал всё время почитать великую книжку Светланы Макаровой «Мастерство эфирного выступления». Надеюсь, она прочитала. Но Алина чем молодец, так это тем, что она без обиняков разговаривает, делает задумчивое лицо и молчаливо идёт. И все думают: «Ай, какая она молодец!» Она не стесняется говорить, естественно, ошибается, ну что делать? Мы же её любим не за это. Поэтому пусть дерзает. Но глядя на то, как она держится, что говорит… Это очень хороший и побудительный мотив для всех остальных.

Я уже про это говорил. «Дети, не будьте такими, как Влас! Радостно книгу возьмите — и в класс! Вооружись учебником — книгой! С детства мозги развивай и двигай!» Кажется, так у Маяковского, — приводит слова Губерниева Sport24.