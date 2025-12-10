Скидки
ISU изучает письмо Украины с требованием отстранить Петросян и Гуменника от ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) высказался о требовании Украины проверить соответствие Петра Гуменника и Аделии Петросян нейтральному статусу. Ранее Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал письмо, в котором требует от ISU отстранить россиян от участия в Олимпиаде-2026.

– НОК Украины обратился к вам с требованием отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпиаде-2026. Как ISU реагирует на их апелляцию?
– Мы подтверждаем получение письма от Национального олимпийского комитета Украины и министерства молодежи и спорта Украины. Письмо и поднятые вопросы в нём сейчас изучаются ISU. Это всё, что мы можем сказать по этой теме, – приводит заявление пресс-службы ISU Sport24.

НОК Украины потребовал ISU отстранить Петросян и Гуменника от Олимпийских игр — 2026
