Трусова: шутила, что могу выпускать книгу «Как кормить грудью и выступать в шоу»

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, что для неё самое сложное в материнстве.

– Что на данный момент самое сложное в материнстве?

– Для меня самое сложное – не спать долгое время и совмещать разные сферы жизни и активности. Работы становится только больше, а времени меньше. Мне очень грустно, что не могу наблюдать все без исключения моменты жизни малыша, хотя я максимально стараюсь проводить с Мишей время.

Мы специально не нанимали няню, мама с ним находится, только когда я на льду. Мне, конечно, хочется, чтобы я всё видела полноценно, чтобы были родители, которые с ним с детства всё время. Переживаю, когда он плачет, особенно когда я не понимаю, что мне сделать. Это для меня сложно и страшно, но Макар меня успокаивает.

– Сложно ли совмещать активную публичную жизнь и грудное вскармливание?

– Тяжело только выступать на шоу. Я шутила, что могу выпускать книгу «Как кормить грудью и выступать в шоу». В костюмах это, конечно, сложно.

– Почему решили не нанимать няню?

– Я считаю, что это правильно на данный момент. Миша с детства много видит своих родителей, привыкает к этому. Это наша работа, наша жизнь, мы с Макаром решили, что с детства надо брать сына с собой. Пока что главный помощник – мама. Когда приезжали в Санкт-Петербург, во время репетиций с Мишей сидел папа Макара. Мои родные братья тоже очень любят с ним играть, всегда просят подержать, но я отношусь с осторожностью. Крёстные тоже всегда приезжают, – приводит слова Трусовой ОКР.