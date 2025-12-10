Алина Загитова: СМИ нужны заголовки, они на этом делают деньги

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своём отношении к СМИ и вспомнила, как переносила давление на Олимпиаде-2018.

«Даже несмотря на то что мне было 15 лет, я вполне уже осознавала весь масштаб всего происходящего. Я понимала, что куча прессы даже на тренировках. Приходят, стоят вдоль бортика, одни снимают, другие фотографируют. Хочешь не хочешь, понимаешь, что за тобой следит весь мир. И очень много недоброжелателей в том числе.

Что нужно СМИ — новые заголовки, они на этом делают деньги. То есть их тоже как бы нельзя осуждать, но иногда это было вообще не в контексте и многое придумано. То есть если ты пишешь факт, то окей, да. А если ты пытаешься как-то завернуть историю, сказать больше, чем это есть, то я такое осуждаю. Это неправильно делать, как бы мы все люди, все с эмоциями. И как раз в тот момент мне помогли родители, потому что они забирали телефоны. У меня бабушка со мной жила весь этот олимпийский сезон, он длится четыре года. Она забирала у меня телефон, то есть у меня был какой-то детокс от этого всего. Это помогало.

Поэтому хочется, наверное, особенно в неокрепшем возрасте от этого детей отстранить немного, потому что сейчас очень много информационного мусора, который тебе не нужен», — сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».