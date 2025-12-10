«Для него нет ничего невозможного». Тарасова — о пятерном прыжке Малинина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин может стать первым в истории фигуристом, исполнившим пятерной прыжок.

– Малинин показал на тренировке каскад из двух четверных акселей. Это ещё удивляет или для него уже нет ничего невозможного?

— Для него нет ничего невозможного. Он — совершенство, и он совершенствуется.

— Увидим ли мы в скором времени пятерной прыжок от него?

— Не хочу заранее ничего говорить, сейчас на кону Олимпийские игры, ему нельзя поскользнуться или [получить] какую‑то травму, не дай бог. После Олимпийских игр — может быть. Он обновил мировой рекорд. Его рекорды не скоро будут побиты, совсем не скоро. Десятилетия пройдут, а они будут стоять, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».