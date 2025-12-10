Загитова: после Олимпиады-2018 начался тот самый хейт. Неприятный и непонятный момент

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о негативе, который вылился на неё после победы на Олимпиаде.

«Некоторые заголовки не так сильно ранили, потому что иногда они подстёгивали: «Вот вы пишете так, а я вам сейчас покажу, как на самом деле». А комментарии… Ты понимаешь, что 15-летней девочке пишет какой-то взрослый мужик, у которого на аватарке семья, он пишет какие-то неприятные вещи с сексуальным подтекстом.

После Олимпиады начался тот самый хейт, который, наверное, не каждый спортсмен хотел слышать: «олимпийское золото было незаслуженно». Хотя наш вид спорта должен быть абсолютно понятен для зрителя, потому что тут упал, не упал — всем всё понятно, есть чёткие распечатки, как судьи тебя оценили. Они независимые, то есть туда просто так людей не сажают. Они проходят тоже обучение, у них тоже есть рейтинг судей. И по этим рейтингам уже, собственно говоря, они и судят. Вот это, наверное, был неприятный и непонятный для меня момент», – сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».