Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова: после Олимпиады-2018 начался тот самый хейт. Неприятный и непонятный момент

Загитова: после Олимпиады-2018 начался тот самый хейт. Неприятный и непонятный момент
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о негативе, который вылился на неё после победы на Олимпиаде.

«Некоторые заголовки не так сильно ранили, потому что иногда они подстёгивали: «Вот вы пишете так, а я вам сейчас покажу, как на самом деле». А комментарии… Ты понимаешь, что 15-летней девочке пишет какой-то взрослый мужик, у которого на аватарке семья, он пишет какие-то неприятные вещи с сексуальным подтекстом.

После Олимпиады начался тот самый хейт, который, наверное, не каждый спортсмен хотел слышать: «олимпийское золото было незаслуженно». Хотя наш вид спорта должен быть абсолютно понятен для зрителя, потому что тут упал, не упал — всем всё понятно, есть чёткие распечатки, как судьи тебя оценили. Они независимые, то есть туда просто так людей не сажают. Они проходят тоже обучение, у них тоже есть рейтинг судей. И по этим рейтингам уже, собственно говоря, они и судят. Вот это, наверное, был неприятный и непонятный для меня момент», – сказала Загитова на YouTube-канале «вМесте».

Материалы по теме
Алина Загитова: СМИ нужны заголовки, они на этом делают деньги
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android