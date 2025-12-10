Скидки
«Дух спортивный поднят». Мама Елены Костылевой — о тренировках дочери в Воронеже

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала о тренировках дочери в Воронеже.

«Неделя тренировок в Воронеже под руководством Вероники и Андрея Рыженковых прошла не зря. Главное, дух спортивный поднят. Прыжки частично восстановили, программы покатали…

Вероника и Андрей – наши ангелы-спасители. «Кризисные» тренеры уже как три года… Как травма, едем в Россошь, теперь Воронеж, долечиваемся и выходим к Веронике и Андрею на восстановление. Вот они Леночку в основном видели в разложенном виде и потихоньку собирали, ещё с «Москвича», — написала Костылева в социальных сетях.

