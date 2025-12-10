Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Мишина рассказала об отказе от первого варианта короткой программы от Авербуха

Ученица Мишина рассказала об отказе от первого варианта короткой программы от Авербуха
Комментарии

Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров, ученица Алексея Мишина Агата Петрова рассказала об отказе от первого варианта короткой программы от Ильи Авербуха.

– Как шла работа над короткой программой этого сезона? Если не ошибаюсь, песня Барбары Прави – это уже второй вариант.
– Изначально мы с Ильёй Изяславовичем поставили танго. Но через какое-то время с Алексеем Николаевичем решили, что танго – это не моё, я больше по пластическим программам. И поставили ту короткую, которую я катаю сейчас. Сначала было непривычно, думала, что это немного не моё, что надо будет кататься серьёзно, но потом поняла, что всё-таки есть внутри меня эта изюминка. Пообщалась с Елизаветой Сергеевной [Туктамышевой], с Елизаветой Евгеньевной [Навиславской], они мне помогли в работе над образом. Сейчас уже катаю программу гораздо лучше и эмоционально, и физически. К первенству России ещё её доработаем, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
Петрова — о прокате ПП на ЮКПК: опять начала побаливать травма. Но я рада, что справилась
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android