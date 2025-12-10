Ученица Мишина рассказала об отказе от первого варианта короткой программы от Авербуха

Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров, ученица Алексея Мишина Агата Петрова рассказала об отказе от первого варианта короткой программы от Ильи Авербуха.

– Как шла работа над короткой программой этого сезона? Если не ошибаюсь, песня Барбары Прави – это уже второй вариант.

– Изначально мы с Ильёй Изяславовичем поставили танго. Но через какое-то время с Алексеем Николаевичем решили, что танго – это не моё, я больше по пластическим программам. И поставили ту короткую, которую я катаю сейчас. Сначала было непривычно, думала, что это немного не моё, что надо будет кататься серьёзно, но потом поняла, что всё-таки есть внутри меня эта изюминка. Пообщалась с Елизаветой Сергеевной [Туктамышевой], с Елизаветой Евгеньевной [Навиславской], они мне помогли в работе над образом. Сейчас уже катаю программу гораздо лучше и эмоционально, и физически. К первенству России ещё её доработаем, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.