Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Агата Петрова поделилась впечатлениями от работы с хореографом Луны Хендрикс

Фигуристка Агата Петрова поделилась впечатлениями от работы с хореографом Луны Хендрикс
Комментарии

Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров, ученица Алексея Мишина Агата Петрова поделилась впечатлениями от работы с хореографом Адамом Соля, который работает с Луной Хендрикс.

– Произвольную программу на этот сезон тебе поставил Адам Соля. Как сложилось ваше сотрудничество?
– Изначально мы поехали с Алексеем Николаевичем в Германию просто на сборы. У него был мастер-класс, и на нём нам сообщили, что приедет Адам Соля. Когда он вышел к нам на лёд, Алексей Николаевич сказал: «У меня для тебя подарок, Адам поставит тебе короткую программу». Я была немного в шоке (улыбается). В итоге решили, что это будет произвольная, потому что короткая на тот момент уже была. Очень долго выбирали музыку, практически весь день без перерывов рассматривали варианты, нарезали. Потом подстраивали шаги под музыку, бывало, могли работать над программой по пять, по шесть часов в день. Постановка получилась хорошая, Алексей Николаевич был доволен, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Мишин сказал: «У меня для тебя подарок!» Интервью с Агатой Петровой
Эксклюзив
«Мишин сказал: «У меня для тебя подарок!» Интервью с Агатой Петровой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android