Фигуристка Агата Петрова поделилась впечатлениями от работы с хореографом Луны Хендрикс

Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров, ученица Алексея Мишина Агата Петрова поделилась впечатлениями от работы с хореографом Адамом Соля, который работает с Луной Хендрикс.

– Произвольную программу на этот сезон тебе поставил Адам Соля. Как сложилось ваше сотрудничество?

– Изначально мы поехали с Алексеем Николаевичем в Германию просто на сборы. У него был мастер-класс, и на нём нам сообщили, что приедет Адам Соля. Когда он вышел к нам на лёд, Алексей Николаевич сказал: «У меня для тебя подарок, Адам поставит тебе короткую программу». Я была немного в шоке (улыбается). В итоге решили, что это будет произвольная, потому что короткая на тот момент уже была. Очень долго выбирали музыку, практически весь день без перерывов рассматривали варианты, нарезали. Потом подстраивали шаги под музыку, бывало, могли работать над программой по пять, по шесть часов в день. Постановка получилась хорошая, Алексей Николаевич был доволен, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.