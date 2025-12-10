Скидки
Ученица Мишина призналась, что в начале сезона не могла выполнять прыжки из-за травмы

Комментарии

Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров, ученица Алексея Мишина Агата Петрова призналась, что в начале сезона не могла выполнять пряжки из-за травмы.

– Как сейчас дела со здоровьем? Удалось залечить травму?
– Сейчас всё уже получше. Общалась с врачами, если возникают какие-то проблемы, обращаюсь к ним, но сейчас уже всё гораздо лучше. Могу больше прыгать, чем в начале сезона, тогда я вообще просто скользила. Начинала прыгать на полу и на льду, а потом прекращала через пару дней, потому что беспокоила нога. Но сейчас всё хорошо, тренируюсь почти в полную силу. Где-то что-то корректируем, но пока ничего не беспокоит, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Мишин сказал: «У меня для тебя подарок!» Интервью с Агатой Петровой
Эксклюзив
