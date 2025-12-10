«Мишин сначала предложил красный». Агата Петрова — о создании платья для произвольной

Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров Агата Петрова рассказала о создании платья для произвольной программы.

– Как шла работа над образом в произвольной программе? Как придумывали платье?

– Прорабатывали образ уже в группе, долго не могли определиться с костюмом. Первый вариант сшили достаточно давно, но потом решили, что он не подходит под эту программу. К этапу Гран-при в Магнитогорске уже было готово новое платье, его сделала Галина Филатова.

После мемориала Панина нам прислали эскизы в разных расцветках, мне понравился этот вариант. Алексей Николаевич сначала предложил красный, но потом мы подумали, что это будет чем-то напоминать короткую программу Сони Муравьёвой, так что взяли другой цвет. Платье сделали очень быстро, примерно за неделю, ещё за ночь перед отъездом в Омск мне сделали перчатки – в понедельник вечером сняли мерки с рук, а во вторник в обед я уже на тренировке пробовала в них кататься. Мастера работают очень быстро и очень качественно, это вообще восторг! — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.