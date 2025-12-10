Агата Петрова рассказала, чем помогала Алексею Мишину на мастер-классах в Германии

Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров Агата Петрова рассказала, чем помогала своему тренеру Алексею Мишину на сборах в Германии.

– Возвращаясь к сборам в Германии: чем ты помогала Алексею Николаевичу на этих мастер-классах?

– На сборах была группа фигуристов из Германии, в ней каталось несколько девочек моего возраста, кто-то старше, кто-то младше. Всего было три группы, я ходила на все. Был даже человек, который занимался как любитель, но при этом он прыгал тройной аксель! У меня возникли сомнения, что он любитель (улыбается).

График был достаточно плотный, я демонстрировала на мастер-классе разные элементы. Например, Алексей Николаевич говорит: «Делаем перебежку», и я показывала все виды перебежки, какие он предложит. Различные упражнения, шаги, вращения, прыжки… У меня также был лёд, где я сама тренировалась, какие-то упражнения показывала, а потом выполняла их вместе со всеми, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.