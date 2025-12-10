Скидки
Агата Петрова рассказала о работе хореографа Морошкина со спортсменами группы Мишина

Агата Петрова рассказала о работе хореографа Морошкина со спортсменами группы Мишина
Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров Агата Петрова рассказала о работе хореографа Николая Морошкина со спортсменами группы Алексея Мишина.

– С некоторыми спортсменами вашей группы работает также хореограф Николай Морошкин. В чём заключается ваша работа?
– Мы в основном скользим, отрабатываем разные шаги и больше стараемся расслабленно кататься, работать корпусом, он даёт очень интересные задания. Если в программе мы сконцентрированы на том, чтобы сделать шаги, то здесь больше свободы катания, мы идём по течению.

С Николаем Юрьевичем очень комфортно работать, я вообще любитель поскользить (улыбается). Особенно нравится разбирать какие-нибудь нестандартные шаги, он их выполняет так, будто делает это всю свою жизнь. Он работает не только со мной, тренеры дают ему разных спортсменов, к каждому у него индивидуальный подход, — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

