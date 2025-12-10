Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Мишина о работе с хореографом Адамом Соля: он пытался говорить по-русски

Ученица Мишина о работе с хореографом Адамом Соля: он пытался говорить по-русски
Комментарии

Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров, ученица Алексея Мишина Агата Петрова рассказала, удалось ли ей найти общий язык с хореографом Адамом Соля.

– Легко ли нашли общий язык с Адамом?
– Мы общались очень интересно (улыбается). Я предложила общаться на английском, но, когда мы приступили к работе, он пытался говорить по-русски, выучил некоторые слова. Совмещали русский и английский, было очень смешно, но в то же время очень интересно. Адам предлагал множество разных заходов на каждый прыжок, мы могли очень долго разбирать заход, потому что ему нужно было продумать каждую деталь. Что-то не подходило под музыку, потом шаги не нравились. Когда находили идеальный заход, то оставляли. Я хорошо гнусь, старалась предлагать какие-то свои штуки, он пытался вплести их в программу. Что-то не подходило по смыслу, что-то – по музыке.

Адам всегда приходил в отличном настроении – в шесть утра, в девять вечера, он как будто вообще не уставал. Завидую ему в этом плане (улыбается), — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Мишин сказал: «У меня для тебя подарок!» Интервью с Агатой Петровой
Эксклюзив
«Мишин сказал: «У меня для тебя подарок!» Интервью с Агатой Петровой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android