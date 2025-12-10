Ученица Мишина о работе с хореографом Адамом Соля: он пытался говорить по-русски

Победительница и призёр этапов Гран-при России среди юниоров, ученица Алексея Мишина Агата Петрова рассказала, удалось ли ей найти общий язык с хореографом Адамом Соля.

– Легко ли нашли общий язык с Адамом?

– Мы общались очень интересно (улыбается). Я предложила общаться на английском, но, когда мы приступили к работе, он пытался говорить по-русски, выучил некоторые слова. Совмещали русский и английский, было очень смешно, но в то же время очень интересно. Адам предлагал множество разных заходов на каждый прыжок, мы могли очень долго разбирать заход, потому что ему нужно было продумать каждую деталь. Что-то не подходило под музыку, потом шаги не нравились. Когда находили идеальный заход, то оставляли. Я хорошо гнусь, старалась предлагать какие-то свои штуки, он пытался вплести их в программу. Что-то не подходило по смыслу, что-то – по музыке.

Адам всегда приходил в отличном настроении – в шесть утра, в девять вечера, он как будто вообще не уставал. Завидую ему в этом плане (улыбается), — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.