Фигурное катание

Известны сборные, которые примут участие в командном турнире ОИ-2026 по фигурному катанию

Известны сборные, которые примут участие в командном турнире ОИ-2026 по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список команд, которые примут участие в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

В соревнованиях примут участие США, Япония, Италия, Канада, Грузия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша.

Япония получила специальную квоту для танцевальной пары, Франция — для спортивной пары, Великобритания — для мужчины.

Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) пройдут с 6 по 22 февраля. Командный турнир по фигурному катанию стартует 6-го и завершится 8 февраля. Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие только в индивидуальных соревнованиях.

