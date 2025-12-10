Мать Костылевой ответила, при каком условии фигуристка останется в академии Плющенко

Мать чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой Ирина ответила, при каком условии спортсменка останется в академии «Ангелы Плющенко».

— Какие условия должны быть предложены, чтобы Лена продолжила сотрудничество с Евгением Плющенко?

— Условие одно — работа на льду на результат. Всё остальное у Плющенко было.

— Скучает ли Лена по Евгению Викторовичу?

— По Плющенко Лена, конечно, скучает. Всё время сравнивает с его подходом к прыжкам, — сказала Ирина Костылева в интервью Sport24.

Ранее Яна Рудковская опубликовала видео, на котором предположительно мать фигуристки бьёт свою дочь. Между продюсером и мамой спортсменки возникла публичная перепалка. Евгений Плющенко рассказал, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в связи с жестоким обращением Костылевой с 14-летней дочерью.