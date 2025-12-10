Скидки
Елена Радионова назвала фаворитов предстоящего чемпионата России — 2025

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова назвала фаворитов чемпионата России – 2025 по фигурному катанию, которой пройдёт с 18 по 22 декабря в Санкт-Петербурге, отметив, что для Петра Гуменника и Аделии Петросян этот турнир станет последней возможностью, чтобы проверить свои силы перед Олимпийскими играми – 2026.

«Ожидаю, что на чемпионате России все фигуристы будут в хорошей форме. Ждём от Гуменника и Петросян чистых прокатов, потому что это будет последняя возможность для них проверить свои силы перед Олимпийскими играми. Они оба фавориты в своих дисциплинах, должны хорошо катать свои программы и показать лучшее выступления в сезоне.

Петя на Гран-при показал высший уровень, но ему есть куда прибавлять. Тем более он поехал на стажировку к Арутюняну. Рафаэль Владимирович — очень хороший тренер, он может полезными советами помочь Петру развиваться.

Для Петросян начало сезона было сложным, но надеюсь, что к чемпионату России она подойдёт в лучшей форме. Именно с тем контентом, которая умеет делать, потому что без четверных прыжков на международной арене тяжело претендовать на призовые места, тем более – на победу. Аделии нужны минимум четверные прыжки, а максимум — это показать прошлогоднюю программу», – приводит слова Родионовой Metaratings.

