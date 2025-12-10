Фигурист Нарижный перенёс операцию на колене

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, перенёс операцию на колене. Об этом сообщил двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин.

«Дэвид вчера был проперирован. О сроках его восстановления говорить пока рано», – приводит слова Жулина ТАСС.

Хавронина и Нарижный являются двукратными бронзовыми призёрами чемпионата России (2024, 2025). В начале 2025 года Дэвид Нарижный уже перенёс одну операцию на колене, в связи с чем дуэт пропустил финал Гран-при России в феврале. Также из-за травмы Нарижного фигуристы не принимали участие в контрольных прокатах сборной России и этапах Гран-при России – 2025.