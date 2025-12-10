Софья Самоделкина пропустит чемпионат Казахстана из-за травмы

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, ранее представлявшая Россию, не примет участия в чемпионате Казахстана из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«У Софьи острое респираторное заболевание — ей рекомендованы отдых и медицинское наблюдение до 12 декабря», — сообщает пресс-служба соревнований.

Ранее казахстанская фигуристка из-за проблем с визой не смогла принять участие в этапе Гран-при в столице Финляндии Хельсинки, который состоялся 22 и 23 ноября. Высокий результат на этапе Гран-при мог бы обеспечить Самоделкиной участие в финале Гран-при, который пройдёт в Японии и в котором выступят шесть лучших фигуристок по итогам всех прошедших этапов.