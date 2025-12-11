Скидки
Фигурное катание Новости

ISU озвучил свою позицию по вопросу о возможной дискредитации российских фигуристов на ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил свою позицию по вопросу о возможной провокации и дискредитации российских спортсменов на Олимпийских играх — 2026.

Как вы будете реагировать на провокации в адрес спортсменов из России?
— ISU будет рассматривать любые дискриминационные действия в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси так же, как и действия в отношении любых других спортсменов. Любое подобное дело будет рассматриваться в соответствии с Кодексом этики ISU 2025 года, который определяет стандарты поведения, ожидаемые от всех участников деятельности ISU, — приводит слова представителя ISU Sport24.

Напомним, Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли квалификационный турнир в Пекине и завоевали путёвки на Олимпиаду 2026 года.

