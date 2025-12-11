Скидки
Фигурное катание

Дэвид Нарижный раскрыл подробности перенесённой операции

Российский фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, рассказал о том, как прошла его операция на колене.

«Сделали уже вторую по счёту операцию на это колено. Первый раз была мозаичная хондропластика наружного мыщелка бедра. Сейчас — просто хондропластика хряща надколенника. Плюс подчистили все рубцы от прошлой операции, которую делали 16 января. Выпишут, наверное, на этой неделе. Пять недель покоя, потом реабилитация. И дальше всё будет зависеть от состояния сустава и мышечного тонуса.

В этом году планирую подойти к восстановлению максимально аккуратно, чтобы больше не было таких происшествий. В планах сделать еще биовосстановление сустава, чтобы укрепить колено и можно было полноценно тренироваться», — приводит слова Нарижного «РИА Новости Спорт».

Новости. Фигурное катание
