«Какая-то категория «Б». Авербух сравнил уровень чемпионата России с финалом Гран-при ISU

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата России — 2026, сравнив уровень российских фигуристов с иностранными.

«Чемпионат России, безусловно, важный турнир. И я очень надеюсь, что это будет последний национальный чемпионат, который не является отбором для чемпионатов Европы и мира. Это, конечно, добавляло ему интриги. Но базово каждый такой турнир очень важен для попадания в сборную.

Если говорить об уровне предстоящего чемпионата, то, честно говоря, увиденное в финале международной серии Гран-при, например, в женском одиночном катании — это была какая-то категория «Б» относительно тех чемпионатов, что мы наблюдали с участием наших девушек. Уверен, что сейчас топ-6 чемпионата России — это абсолютно конкурентная история с топ-6 финала международной серии», — приводит слова Авербуха ТАСС.