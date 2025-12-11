Ирина Слуцкая: мы катались за страну, за Родину. Я знала, что мы не можем подвести Россию

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своём настрое на соревнованиях во время карьеры.

«Нас так воспитывали. Мы катались за страну, за Родину. Я, как и многие из нас, знала, что мы не можем подвести Россию, подвести родителей, тренера, врача — всех тех, кто меня окружает. Во-вторых, когда ты проходишь три Олимпиады и практически десять лет являешься первым, максимум вторым номером, тебе становится неинтересно просто зацепиться за медаль.

Если ты в прошлый раз стал вторым, то ты должен улучшаться. Ты не едешь выступать for fun, как многие говорят. Ты четыре года ради этого отдал, и тебе хочется только первое место», — приводит слова Слуцкой сайт Олимпийского комитета России (ОКР).