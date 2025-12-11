«Будут те, кто постарается сделать любую подставу». Слуцкая — о Петросян и Гуменнике на ОИ

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась об Аделии Петросян и Петре Гуменнике, которым предстоит выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

— Первое, что хочу им пожелать, — чтобы ребята попытались отключиться и где-то внутри были готовы к тому, что произойти может всё. Чтобы никакая ситуация не выбила их из колеи. Они должны понимать: будут те, кто постарается выбить им почву из-под ног, сделать любую подставу. Условно, могут тренера на старт не допустить, могут постоянно проверять на допинг, тем самым пытаясь сломать их режим, график подготовки. Могут где-нибудь музыку не включить.

— А в вашем случае так и было.

— Это правда: на чемпионате мира мне два раза музыку остановили в начале. А я всё равно выкатала.

И они должны быть готовы, прежде всего психологически, к тому, что кто-то что-то в спину может крикнуть, к тому, что журналисты будут спрашивать и говорить. К нам как к друзьям относиться, наверное, никто не будет. Это серпентарий. Но я искренне надеюсь, что ничего этого не будет. А на льду надо просто закрыть глаза, собраться и потом с холодной головой делать то, что они умеют. Очень в них верю. Мне вообще нравится наше современное фигурное катание — наши пары, наши одиночники, танцоры. Они ещё не обтёсаны привычкой адской борьбы. Они живые и настоящие. Они ещё вне этой системы, под которую часто приходится подстраиваться, — приводит слова Слуцкой сайт Олимпийского комитета России (ОКР).